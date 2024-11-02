Меладзе обратился к Брежневой в новой песне

Композитор Константин Меладзе выпустил новую песню, в которой, возможно, обратился к бывшей жене Вере Брежневой. Как сообщает «Неопра, блин!», поклонники в соцсетях уверены, что текст посвящен разводу с певицей.

Трек «Зима так близко» композитор выпустил вместе с братом, Валерием Меладзе. В тексте речь идет о расставании — Константин поет об обреченности и безысходности.

Сразу после этого Брежнева поделилась в сторис совместной фотографией с бывшим мужем. Комментировать снимок она никак не стала, что только подогрело различные слухи.

Брежнева не смогла сдержать слез, говоря о Меладзе

Напомним, что Брежнева уехала из России вместе с Меладзе после начала спецоперации на Украине. В феврале 2023 года знаменитости выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. В октябре того же года певица призналась, что развелась с Константином. Она рассказывала, что тяжело переживает расставание.