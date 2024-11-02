«Алиса» перенесла презентацию альбома «Гойда» в трех городах

Рок-группа «Алиса» перенесла свои концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске из-за низких продаж билетов. Как сообщается в Telegram-канале группы, эти концерты должны были стать презентацией альбома «Гойда».

Выступления было решено перенести на апрель. Представители «Алисы» заявили, что посмотрят на ситуацию с продажами до весны и решат, проводить ли концерты в этих городах «в принципе».

«Смеем предположить, что мероприятия типа «хиты, лучшее, любимое…» и т.д. прокатили бы у вас с бОльшим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что - одна сплошная «Гойда». В прямом и переносном… Не хотите - не надо», - подчеркивается в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам представителей «Алисы», группа могла бы ограничиться презентациями в Москве и Санкт-Петербурге, но тогда поклонники возмутились бы, что музыканты не приезжают в другие города.

«Едешь в город N - билеты не продаются. Короче, думайте. И мы подумаем», - заявили в группе.

Двадцать третий студийный альбом «Алисы» вышел осенью 2024 года. В альбом вошло 16 треков. Как писал «Коммерсант», поклонники «Алисы» сравнили новые песни группы с треками Black Sabbath, Korn, Die Krupps, Faith No More и Rammstein.