Миллионы за ковровые дорожки: сколько зарабатывают российские звезды за выход на публику

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Для артистов в России настали непростые времена: корпоративы и закрытые вечеринки, за участие в которых им платили крупные суммы, случаются реже, а билеты на концерты не особо раскупаются. И все равно знаменитостям удается найти побочные заработки. Один из них — выход в свет для продвижения проектов или дополнительного пиара мероприятий. «КП» рассказала, за какие гонорары артисты соглашаются засветиться на мероприятиях.

Так, неплохо на собственном «бренде» зарабатывают ветераны сцены. По словам продюсера Сергея Дворцов, «А-Студио» вместе с солисткой Кети Топурией появятся на открытии магазина или кафе за 2 млн рублей. Певец Александр Буйнов готов выйти на красную дорожку за 1 млн рублей и пожать руку, без пения. Такой же гонорар просит Авраам Руссо. Источник отметил, что оплата зависит еще и от места проведения мероприятия — выезд из Москвы обойдется на 300-500 тысяч рублей дороже.

У менее востребованных артистов запросы несколько меньше. Так, экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина берет за это как появление на публике для пиара по 500 тысяч рублей. У певицы Алисы Мон, которая в свое время гремела с хитом «Алмаз», аппетиты поскромнее. Говорят, за появление на мероприятии Алиса просит от 50 тысяч рублей. Такой же гонорар и у исполнительницы Анны Калашниковой.

Звезды кино и телевидения тоже зарабатывают немало денег за выход на публику. Один из известных кинопродюсеров заявил, что актер Сергей Бурунов готов позировать на баннерах светского раута или фестиваля за 2,4 млн рублей. «Гардемарин» Дмитрий Харатьян может согласиться и за в разы более скромный гонорар — в 200 тысяч рублей.

«Павел Прилучный принципиально не ходит на светские мероприятия — только на премьеры собственных фильмов. Но за миллион рублей рассмотрит предложение и, скорее всего, от него не откажется. Бывшая жена звезды сериала «Мажор» актриса Агата Муцениеце запрашивает гонорар в 150 — 200 тысяч рублей», — сказал он.

За 1,5 млн рублей на презентацию или модный показ можно пригласить журналистку Ксению Собчак. Однако, по словам продюсера, она избирательная и в ее случае не все решают деньги. С Катей Лель можно договориться за 200 тысяч рублей, а экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов согласится за 500 тысяч рублей. При этом за эту сумму он обещает рассказать что-либо про свою бывшую жену — это привлечет внимание журналистов.

Огромными гонорарами славится Ирина Хакамада. На светское мероприятие политик из 90-х придет за 3,5-4 млн рублей. Телеведущая Виктория Боня и вовсе запрашивает суммы с шестью нулями, причем с оплатой в долларах.