Лидер LCD Soundsystem Мерфи заявил, что новый альбом группы еще не дописан

Джеймс Мерфи, известный как лидер электроник-рок-группы LCD Soundsystem, поделился некоторыми подробностями о грядущем новом альбоме. По словам музыканта, лонгплей еще «в процессе создания» и пока неясно, когда он выйдет.

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Тем не менее Мерфи подчеркнул, что выпускать новую музыку — здорово. Об этом сообщает NME.

1 ноября у коллектива как раз вышел первый сингл в поддержку альбома: он получил название X-Ray Eyes. На ближайших концертах LCD Soundsystem музыканты будут продавать виниловые пластинки с синглом. Пока что они существуют в ограниченном количестве, но Мерфи пообещал, что их можно будет вновь приобрести позже.

О том, что коллектив готовит новый альбом, стало известно из пресс-релиза испанского фестиваля Primavera Sound. Если лонгплей действительно увидит свет в 2025 году, он станет первым полноформатным релизом группы с 2017 года.