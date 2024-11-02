Предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар пытается экстренно продать свое «родовое гнездо» в Санкт-Петербурге. За неделю она скинула ценник на трехкомнатную квартиру на полмиллиона рублей. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что квартира поделена между ней, ее сестрой и сводным братом, а отношения между ними натянутые. Ее сестра Марина говорила, что ей стыдно из-за разборок Болгар с Дуровым.

Риелторы рассказали Telegram-каналу, что покупателей отпугивают семейные разборки, а с Ириной Болгар, которая любит судиться, многие связываться не готовы. Кроме того, квартира, которая выставлена на продажу, — с прогнившими стенами, «бабушкиными обоями» и очень плохим линолеумом и паркетом.

Мать троих детей Дурова заявила о праве на долю в Telegram

Сначала недвижимость выставили на продажу за 18 миллионов рублей, но уже за неделю после нескольких отказов снизили ценник до 17,5 миллиона рублей.

До этого на просторах интернета появилась информация от некой Ирины Болгар о том, что она родила троих детей от Дурова. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Ульяны Епишкиной, какие травмы могут получить его дети из-за скандального расставания родителей.

Режиссер Родион Чепель, снявший документальную ленту про Павла Дурова, указал на необычную деталь на фото предполагаемой матери троих детей бизнесмена Ирины Болгар.