«Давайте еще, нам нравится»: Пугачева высмеяла слухи о проблемах в ее семье

Певица Алла Пугачева с юмором отреагировала на волну слухов в СМИ по поводу ее переезда из Израиля в Соединенные Штаты и попытки вывезти из РФ коллекцию антиквариата стоимостью в 20 миллионов долларов.

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Звезда в своих соцсетях опубликовала селфи.

— О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится, — подписала артистка снимок и добавила смеющийся смайлик.

Юморист Максим Галкин* в комментариях поддержал жену эмодзи с аплодисментами.

Поклонники выразили восхищение позицией Примадонны и попросили ее дать большое интервью, чтобы узнать подробности ее жизни после отъезда из Москвы.

Алла Пугачева имеет абсолютное право жить там, где ей захочется.

Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, певица давно ушла на пенсию и, находясь за рубежом, не делала никаких скандальных заявлений.

Народная артистка Украины Таисия Повалий, переехавшая в Россию, также прокомментировала отъезд из страны Аллы Пугачевой, несмотря на то что ранее избегала этой темы. Она отметила, что «каждый человек сам выбирает себе дорогу».

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.