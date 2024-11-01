На концерте группы «Мираж» произошел пожар

Лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал, что на концерте коллектива в Смоленске произошел пожар. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как рассказал музыкант, концерт должен был пройти в смоленском Дворце спорта. Однако в какой-то момент над сценой замкнуло один из световых приборов, из-за чего случилось задымление. После этого замкнувший прибор загорелся, и на сцену стали сыпаться искры — в итоге концерт пришлось прервать.

«Надо было оставаться со зрителями, и я стал комментировать в микрофон происходящее: у нас всё хорошо, сейчас придут бесстрашные пожарные с большим огнетушителем и потушат огонь», — рассказал Горбашов.

Впрочем, инцидент закончился благополучно — прибор обесточили и потушили, после чего выступление продолжилось.

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