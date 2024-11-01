Составлен список звезд Голливуда, поддерживающих ВСУ в Курской области

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область не повлияло на мнение ряда зарубежных знаменитостей, которые после начала спецоперации заняли украинскую сторону. Кто из артистов Голливуда поддерживает действия ВСУ?

Кто из знаменитостей поддерживает ВСУ в Курской области

Американский актер Майкл Дуглас в сентябре 2024 года, после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, посетил Киев в качестве «посла доброй воли ООН» и в эфире местного телевидения выразил негодование из-за того, что Запад не разрешил украинским войскам наносить удары вглубь России.

«Я действительно хотел бы, чтобы мы были гораздо более агрессивными. Я обсуждал с Владимиром Зеленским этот вопрос, и я разочарован тем, что нам потребовалось так много времени, чтобы набрать обороты», — сказал он в эфире ТСН.

Актер подчеркнул, что он «держит пальцы скрещенными» в надежде, что США разрешат Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

Американский писатель Стивен Кинг тоже оказался в числе тех, кто поддержал вторжение ВСУ в Курскую область. В соцсетях он написал, что «россияне получили по заслугам».

С призывом немедленно помочь украинским солдатам к Конгрессу США в коллективном письме обратились актеры Кэтрин Винник, Алисса Милано, Хилари Суэнк, Иванна Сахно, Шон Пенн, Миша Коллинз, Марк Гэмилл, Лиев Шрайбер, певица Барбара Стрейзанд, группа Imagine Dragon, передает CNN.

«Украинские солдаты делают для нас то, чего мы не можем сделать сами. Украина воюет своими силами, не просит ввести американские войска. То, что Америка должна сделать, чтобы поддержать Украину, является минимумом. Если мы не сможем выполнить наши обязательства перед Украиной, никто не поверит, что мы поддержим кого-то из наших союзников в будущем», — говорится в письме.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч неоднократно выражал поддержку Украине, а также вместе с актером Джудом Лоу участвовал в благотворительном ужине в Великобритании, во время которого было собрано 4 млн гривен. На эти средства была закуплена и передана техника украинской стороне.

«Лишне говорить, что эти машины приспособлены к работе в тяжелых условиях и смогут проехать там, где обычные авто не справились бы. Очень приятный и очень важный подарок», — заявили в правительстве Украины.

Американский актер Марк Хэмилл, наиболее известный по роли Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны», стал послом платформы, которая была запущена украинскими властями для внесения пожертвований после начала спецоперации. Артист продвигал сбор средств на дроны для ВСУ. По данным украинских СМИ, с его помощью Украина получила более 500 беспилотников.

Поддержку Украине в разное время с начала спецоперации также оказывали британская исполнительница Элли Голдинг, американская актриса и продюсер Джессика Честейн, актер Бен Стиллер, актриса Мила Кунис вместе со своим супругом актером Эштоном Кутчером, футболист Дэвид Бекхэм и его жена певица и дизайнер Виктория Бекхэм, актер Райан Рейнольдс, фотомодель Блейк Лавли, режиссер Стивен Спилберг, звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф и другие.