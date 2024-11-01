Новая хозяйка дома Мэттью Пэрри рассказала об одной детали в бассейне, где нашли тело

Дом в элитном районе Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс был продан практически ровно через год после смерти актера в нем 28 октября 2023 года за 8,5 миллиона долларов — сообщал New York Times.

Наконец, кинопродюсер и девелопер недвижимости Анита Верма-Лаллиан призналась в Инстаграме (запрещен в РФ), что это она стала новой владелицей печально известной недвижимости.

«В тот момент, когда я вошла в дом, я абсолютно влюбилась в него, особенно в вид на Тихий океан», — написала она в личном блоге.

Несмотря на то что на решение новой хозяйки, по ее словам, никак не повлияла личность предыдущего владельца, она готова сохранить кое-что из прежнего антуража. А бассейн с гидромассажной ванной, в которой, как считается, утонул Пэрри, похоже, и вовсе останется нетронутым, включая необычную подсветку, установленную актером.

«Мы планируем сохранить некоторые элементы дизайна. Логотип Бэтмена в бассейне определенно останется», — объяснила Анита.

Напомним, что звезды «Друзей» не стало в 54 года. Согласно отчету о вскрытии, Мэттью скончался из-за воздействия кетамина. Изначально причиной смерти считалось случайное утопление.