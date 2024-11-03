Розенбаум заявил, что рэп 90-х лучше современной музыки

Народный артист РФ Александр Розенбаум объяснил, почему предпочитает слушать старый рэп и «абсолютно спокойно» относится к современному. Музыкант особенно выделил творчество Эминема, Тупака и Notorious B.I.G.

По мнению Розенбаума, для создания хорошего рэпа нужно родиться «на окраине американского гетто, негритянского желательно». Несмотря на то, что детство Эминема прошло не так, он все равно вырос в криминальном Кливленде, и это дало ему толчок в нужном направлении.

Когда рэпом занимается какой-нибудь пермский чувак из семьи преподавателей математики, мне это смешно. Александр Розенбаум народный артист РФ

По словам Розенбаума, ему редко «импонирует» современная музыка. Причина — излишняя «коммерция в аранжировках». Розенбаум также заметил, что ему нравится любая музыка с четко выраженной мелодией вне зависимости от жанра.

Тем не менее артист подчеркнул, что ничего «не отрицает» и «не хочет брюзжать», передает ТАСС.

Этим летом стало известно, что режиссер постановки «Ничего не бойся, я с тобой» поставит мюзикл по творчеству Розенбаума.