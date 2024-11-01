Солист «Би-2» рассказал о желании выбросить все российские награды

Солист группы «Би-2» Егор Бортник* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, что собирался выбросить все полученные за годы работы в России награды. Это произошло после того, как его лишили авторских отчислений.

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На вопрос, можно ли слушать песни «Би-2», он ответил: «Можно, только они не платят нам за это».

Также Бортник* признался, что был готов выбросить российские награды и оставить иностранные. Но помешала жена.

«У меня был момент, когда нас стали выпиливать из радио, я психанул, все собрал в мешок, кроме важных иностранных наград, и потащил к мусорке. Своей жене Асе говорю: «Ты все это снимай». Ася повисла у меня на руке и сказала: «Не надо все выбрасывать. Это история», - поделился музыкант. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Ведущие сказали, что потом он будет вспоминать эту историю и смеяться.

«Я уже смеюсь. Я просыпаюсь и смеюсь. Пока таблетку не приму», - шутил Бортник*.

Ранее солист «Би-2» рассказал о встрече с певицей Аллой Пугачевой в Израиле. Примадонна зашла к нему в гримерку.

*признан иноагентом на территории РФ