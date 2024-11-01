Тяжелые болезни и страшные смерти: трагические судьбы участников «Битвы экстрасенсов»

На 79-м году жизни не стало участницы шоу «Битва экстрасенсов» Аллы Роттер. Она была в пятерке сильнейших, а также дала точное предсказание о том, кто станет победителем сезона. После того как Роттер выбыла из шоу, фанаты ничего о ней не слышали, пока не пришла новость о ее смерти. «Вечерняя Москва» решила вспомнить о других участниках «Битвы», жизнь которых трагически оборвалась после проекта.

© Вечерняя Москва

Экстрасенс, космоэнерголог, потомственная ясновидящая Елена Ясевич запомнилась зрителям как победительница 12-го сезона «Битвы экстрасенсов». Она рассказывала, что получила свой дар в детстве после того, как упала в выварку с кипятком и получила сильные ожоги. Девочка лежала в коме, после которой долгое время восстанавливалась и училась ходить заново. Через год после несчастного случая, когда ей было семь лет, Ясевич стала «видеть ауры людей», предчувствовать грозящие ее близким беды. Тогда она и узнала, что получила свой дар в наследство от прабабушки — известной в Белоруссии колдуньи.

Родственница научила девочку всему, что знала. Ясевич к 10 годам начала предсказывать смерти, а в 15 занялась приворотами. Мать будущей победительницы «Битвы экстрасенсов» считала, что ей не стоит рассказывать о своих способностях людям. Женщина боялась, что ее дочь отправят в психиатрическую клинику.

Однажды Ясевич в сердцах прокляла брата: она сказала, что тот попадет в аварию, и пожелала, чтобы это сбылось. Через час так и случилось. Ее родственник навсегда остался инвалидом, что привело к депрессии и длительной наркозависимости женщины.

Ясевич стала победительницей 12-го сезона «Битвы экстрасенсов». Она признавалась, что в этом ей помогли темные силы. Однако от болезни они ее не уберегли. Ясновидящая скончалась в возрасте 43 лет в мае 2022 года. Выяснилось, что у нее были серьезные проблемы со здоровьем: у нее отказали печень и почки, но она категорически не хотела лечиться.

Алексей Фад

Потомственный языческий колдун, экстрасенс Алексей Фад стал финалистом третьего сезона «Битвы экстрасенсов». Как утверждал мужчина, он представитель древнего рода запорожских колдунов, дар которых передается по мужской линии. Экстрасенс рассказывал, что свои умения получил в пятилетнем возрасте от прадеда, которого расстреляли в 1933 году за его способности. Сын Фада Роман унаследовал экстрасенсорные способности от своего отца, когда отпрыску исполнилось 18 лет.

Колдун наблюдал за «Битвой экстрасенсов» и знал, что однажды его туда пригласят. Так и произошло, правда, на три дня позже даты, которую он предсказал. На проекте Фада неоднократно признавали лучшим экстрасенсом. Для прохождения испытаний в шоу, с которыми он отлично справлялся, мужчина использовал магические языческие атрибуты, в числе которых были посох, амулеты, африканские бубны.

Фад скончался в июне 2009 года во время празднования своего дня рождения в Турции. На момент смерти ему было 50 лет. Ходили слухи, что причиной гибели Фада стали проклятия черных магов, которые пытались избавиться от конкурента. Но сын экстрасенса рассказал, что его отец умер от острой сердечной недостаточности.

Ольга Седова

Целительница из Выборга Ольга Седова приняла участие в 11-м сезоне проекта «Битва экстрасенсов». По словам женщины, она открыла в себе экстрасенсорные способности, когда была подростком. Седова переехала в Москву и начала заниматься белой магией, а затем приняла участие в мистическом шоу. Несмотря на то, что ей не удалось дойти до финала, целительница снискала народную любовь, и после проекта к ней часто обращались за помощью.

Увы, способности не помогли ей спасти саму себя. Седова умерла в ноябре 2021 года — она «сгорела» всего за две недели от коронавируса. Женщина вернулась с одной из конференций с недомоганием, но подумала, что это обычная простуда, и не стала обращаться к врачам. Уже на следующий день у нее появились проблемы с дыханием и высокая температура. Седову все же отвезли в больницу, где сразу же положили в реанимацию. Медики боролись за жизнь целительницы, которая была на аппарате искусственной вентиляции легких, но спасти ее не смогли.

Юрий Испарьянц

Участник девятого сезона мистического шоу Юрий Испарьянц запомнился зрителям «кнутом и ножом»: это были его орудия для борьбы со злыми духами. Мужчина был специалистом по черной магии и экзорцизму. Он занял шестое место по итогам сезона, но благодаря проекту у мага появились поклонники. Испарьянц решал их проблемы и помогал снять порчу.

Весной 2012 года в возрасте 35 лет маг скоропостижно скончался. У него произошло кровоизлияние в мозг, которое привело к сильному отеку. Врачи не смогли спасти Испарьянца. Ходили слухи, что его смерть якобы связана с черной магией, которая не может пройти для мага бесследно и рано или поздно высосет все силы из него. Однако врачи полагают, что причиной гибели Испарьянца стал избыточный вес.

Впервые экстрасенса, потомственную ведьму Илону Новоселову зрители увидели в шестом сезоне магического шоу. Она рассказывала, что ее дар проявился в 10 лет. По словам Новоселовой, ее бабушка по отцовской линии была колдуньей, а по материнской — целительницей. Благодаря своим способностям женщина узнала, что в прошлой жизни ее звали Элеонорой, а жила она в Германии в XVIII столетии.

В шестом сезоне «Битвы экстрасенсов» Новоселова неожиданно покинула проект: духи якобы запретили ей проверять свои способности. Но через год ведьма приняла участие в седьмом сезоне шоу, где дошла до финала и заняла второе место. Проходить испытания ей помогали засушенная лопатка косули, карты и пестрый платок, а также ритуалы и заговоры.

В 2014 году стало известно, что Новоселову и ее бывшего парня Олега Петрова похитили неизвестные, чтобы получить за них выкуп. Вскоре ведьма вернулась домой, а злоумышленников задержали. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 7 до 15 лет. Однако в социальных сетях говорили, что похищение могло быть якобы подстроено, чтобы имя Новоселовой вновь оказалось на слуху.

Ведьмы не стало на 30-м году жизни. В июне 2017 года тело Новоселовой обнаружили под окнами ее квартиры на востоке Москвы. По одной из версий, причиной гибели экстрасенса стала ссора с ее возлюбленным — Артемом Бесовым, который утверждал, что занимается черной магией. По версии следствия, Бесов завел с Новоселовой разговор о расставании. Ведьма якобы залезла за ограждение балкона, чтобы напугать партнера, но вдруг сорвалась и разбилась.

Ходили слухи, что не все так просто в этой смерти: некоторые люди обратили внимание на то, что Новоселова была в уличной обуви, хотя к моменту трагедии уже длительное время находилась дома. А подруга ведьмы в 2021 году рассказала, что та жаловалась на спутанное сознание. Экстрасенс якобы подозревала, что Бесов что-то подмешивает ей в еду и напитки, и хотела обратиться в полицию.

Диля Абдрашитова

Шаманка Диля Абдрашитова из Таджикистана приняла участие в седьмом сезоне проекта «Битва экстрасенсов». Зрителей поразило, как легко и точно она проходила многие испытания.

Абдрашитова рассказывала, что свой дар унаследовала от прадеда, известного в свое время калмыцкого шамана.

Сверхъестественные способности шаманка осознала и раскрыла в браке с магом Сергеем Арсуном. Она смогла вылечить его от язвы желудка и начала заговорами исцелять других людей.

В ноябре 2019 года супруг Абдрашитовой скончался, что стало для нее огромным ударом. На фоне стресса у нее отказали ноги. В апреле 2021 года стало известно о смерти шаманки в возрасте 53 лет. Ее дочь рассказала, что Абдрашитова тяжело болела.

Участник 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Константин Ямпольский называл себя «специалистом широкого профиля» и экстрасенсом-самоучкой. По его словам, загадочные события происходили вокруг него еще с раннего детства, но только в студенческие годы он принял свой дар, перестал его бояться и начал пользоваться его возможностями. В мистическом шоу Ямпольский не смог дойти до финала, но он все равно запомнился зрителям благодаря необычной внешности и нестандартному поведению.

В январе 2018 года экстрасенса не стало на 34-м году жизни из-за острой коронарной недостаточности. Организацией похорон занимались его невеста, черный маг Надежда Воробей, и друзья Ямпольского, у которого не было родных. На момент его гибели до свадьбы оставалось несколько месяцев, а Воробей была беременна. Она рассказала журналистам, что назовет ребенка Владимиром согласно воле покойного. По словам мага, Ямпольский перед смертью злоупотреблял спиртным.

Дария Воскобоева

Магический охотник, «боевая ведьма» Дария Воскобоева дошла до финала 17-го сезона «Битвы экстрасенсов». Ее считали одним из сильнейших магов страны: медиум умела перенимать и нейтрализовать силы других экстрасенсов, готовить зелья, предсказывать будущее и общаться с духами.

Дар Воскобоевой раскрыл ее дедушка, когда ей было пять лет. Он вывез девочку в степь и попросил поймать дикую птицу голыми руками, и той это удалось благодаря магии. «Боевая ведьма» училась контролировать свою силу. Когда ей было 10 лет, она приходила в сны к своим одноклассницам, чтобы помириться с ними. А однажды она взяла обет молчания на два года после того, как что-то сказала одному человеку, а тот после этого погиб.

Воскобоева дважды стала мамой. Ее сын Саша получил сверхъестественные способности в наследство от матери, которая решила не учить его этому ремеслу, но помогать активировать его личные умения. Болезнь дочки Божены помешала медиуму достичь победы в «Битве экстрасенсов»: девочке четыре раза подряд диагностировали отит, а затем предполагали глухоту. Воскобоева покинула проект, заняв четвертое место, чтобы быть рядом с дочерью.

Смерть «боевой ведьмы» для многих стала неожиданностью. Воскобоева скончалась в январе 2019 года в возрасте 38 лет. Выяснилось, что она боролась с онкологическим заболеванием. После лечения в Израиле в ее состоянии были улучшения, но затем пошли метастазы. Некоторые полагали, что Воскобоева не смогла справиться с болезнью, потому что после проекта она разошлась со своим вторым мужем и в самый сложный период жизни ей не на кого было опереться.