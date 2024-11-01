Понаровская приняла непростое решение после смерти сына

Певица Ирина Понаровская решила вернуться на сцену после смерти сына. Об этом сообщает директор исполнительницы Лера Тувина.

По словам Тувиной, певица тяжело переживает смерть единственного сына, поэтому все намеченные концерты Понаровской были отменены. Но директор исполнительницы утверждает, что спустя 40 дней со дня смерти Энтони, она решила вернуться на сцену.

«Ирина действительно будет работать. Это, конечно, непростое для нее решение. Но мы все считаем, что встречи со зрителями, овации и любовь поклонников сейчас подействуют самым положительным образом на ее состояние. Мы сейчас разместим информацию о возвращении Ирины в соцсетях. Как и раньше, к участию в разного рода мероприятиях мы с Ириной будем подходить выборочно», — рассказала Тувина.

Напомним, что 20 сентября умер 39-летний сын Ирины Понаровской Энтони.