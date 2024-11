Thin Lizzy анонсировали первый за 40 лет альбом с акустическими версиями песен

Ирландская хард-рок-группа Thin Lizzy вернется с первой с 1983 года пластинкой Acoustic Sessions. Релиз лонгплея с акустическими версиями их старых треков состоится 25 января 2025-го.

© Звук

В альбом войдут девять композиций из первых трех студийников Thin Lizzy, включая хит Whiskey In The Jar из их прорывного Vagabonds of the Western World (1973).

Acoustic Sessions будет доступен на стримингах, а также на CD и мраморном виниле. Ограниченное виниловое издание полноформатника содержит бонус-трек Slow Blues GM (Gary Moore), посвященный гитаристу коллектива Гэри Муру. Его не стало в 2011-м.

Ранее The Cure представили первую за 16 лет пластинку Songs of a Lost World.