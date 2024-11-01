Пашу Техника оштрафовали за треки про наркотики

Фрунзенский районный суд Владимира признал рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) виновным в пропаганде наркотических средств. Об этом говорится на странице суда «ВКонтакте».

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Суд установил, что Паша Техник разместил на сервисе «Яндекс.Музыка» треки об употреблении и сбыте или приобретении наркотиков.

«Композиции доступны в сети для свободного прослушивания и ознакомления с их текстом неограниченным числом лиц, то есть формируют у слушателей представления о вышеуказанных фактах, тем самым содержат признаки пропаганды наркотиков», — уточняется в решении суда.

В суде обратили внимание на то, что согласно условиям пользования «Яндекс.Музыки», музыканты сами несут ответственность за размещенные материалы.

Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Накануне Техник пообещал удалить нарушающие закон треки и заверил, что сам он против употребления наркотиков. Видеозапись с этими словами была сделана в отделе полиции.