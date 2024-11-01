Раскрыт ценник Галкина* до отъезда в Израиль

Биограф певицы Аллы Пугачевой, критик Сергей Соседов впервые раскрыл гонорар юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) до его отъезда из России в Израиль. Оказалось, что шоумен мог получать от 100 до 300 тыс. евро (11 и 31 млн рублей соответственно) за один корпоратив.

Подробности приводит aif.ru.

«Галкин избалован сумасшедшими гонорарами… Не ниже 100 тысяч евро были гонорары Галкина за корпоратив… Это был абсолютный минимум. А так и больше он получал - 300 тысяч евро, например, за корпоратив», - поделился Соседов и добавил, что это было давно.

По словам музыкального критика, Галкин* много получал, работая на федеральном канале, а его корпоративы стоили «очень дорого», подчеркнул он. По мнению Соседова, шоумена и сейчас интересуют только деньги, больше ничего.

Соседу неизвестно, какие гонорары у юмориста сейчас. Он полагает, что тот может работать уже за любые деньги, но до отъезда у Галкина* были «очень большие заработки».

Ранее сообщалось, что он посетил Украинский музей в Нью-Йорке. Звезду впечатлила экспозиция украинского модернизма.

*признан иноагентом на территории РФ