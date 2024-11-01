Алсу рассказала, что изменилось после развода

Певица Алсу заявила, что почувствовала повышенное внимание к себе после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Соответствующей информацией она поделилась с журналистами на премьере сериала «Дайте шоу», которая прошла в четверг, 31 октября, в столичном кинотеатре «Октябрь», передает «Комсомольская правда».

У Алсу поинтересовались, как развод сказался на ее популярности. Она ответила, что у нее увеличилось число подписчиков в соцсетях. Однако рост не является столь значительным, отметила артистка.

«Так получилось. Я не хотела этого пиара, но так сложилось. Все нормально, живем дальше», - заявила Алсу.

Алсу и Абрамов официально развелись 27 августа в Пресненском суде в Москве. Мировой судья участка №418 одобрил завершение брака исполнительницы и бизнесмена. Отмечалось, что обжаловать решение ни одна из сторон не собирается. Дети, 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль, останутся с матерью. Суд давал паре два месяца для примирения, однако это не помогло.

Алсу раскрыла, как к разводу с Абрамовым отнеслись их дети

Как писал Telegram-канал Shot, Алсу намерена воспользоваться тем, что она является гражданкой Великобритании, и решать вопрос раздела имущества, приобретенного в браке с Яном Абрамовым, в суде Лондона.