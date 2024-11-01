Рэпер Central Cee анонсировал дебютный альбом Can't Rush Greatness

Британский хип-хоп-музыкант Central Cee выпустит свой первый полноформатник Can't Rush Greatness. Пластинка увидит свет 24 января 2025 года.

Над лонгплеем работали приглашенные продюсеры и исполнитель Dave, с которым Central Cee выпустил ранее суперпопулярный в Британии сингл Sprinter (2023). Треклист студийника пока неизвестен.

Альбом выйдет не только в цифровом формате: его также можно будет приобрести на CD и кассетах. На обложке пластинки изображен сам рэпер в шапке с британским флагом и цепью с подвеской в виде силуэта королевы Елизаветы II.

На сегодня на счету Central Cee два микстейпа: Wild West (2021) и 23 (2022). В прошлом году артист попал в список Freshman Class 2023 от издания XXL.