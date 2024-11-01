Бывшая жена звезды «Реальных пацанов» раскрыла правду о суде с актером за дочь

Бывшая жена Владимира Селиванова Виктория Маркина заявила Super.ru, что актер инициировал судебное разбирательство об определении места жительства их дочери после ее иска к экс-супругу по алиментам.

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Маркина собралась через суд обязать звезду "Реальных пацанов" отдавать четвертую часть своего дохода на содержание дочери. До этого, призналась женщина, у них с бывшем мужем была устная договоренность.

30 октября стало известно, что Владимир Селиванов хочет отсудить семилетнюю дочь Еву у экс-супруги. В своих соцсетях актер заявлял, что мать совершает "некрасивые и опасные для психики ребенка манипуляции". Он уточнял, что Маркина могла в любое время суток позвонить ему с требованием "срочно перечислить ей денег", а также просила делать то же Еву.

"Ева действительно звонила папе и просила у него денег на йогурт, конфеты, и я действительно говорила ей: "Звони и проси у папы". А что в этом такого? И думаете, он ей дал? Нет", - заявила Маркина.

Женщина подчеркнула, что находится с ребенком 24/7, ежедневно возит девочку на кружки и готовит здоровую еду. Она специально переехала с дочерью в деревню, чтобы привить Еве любовь к природе.

Судебное заседание по делу бывших супругов пройдет 26 ноября в Симоновском районном суде города Москвы.