«Зашел не в ту дверь»: Натана высмеяли за совместный снимок с Лерчек

Рэпер продолжает провоцировать публику

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Кажется, имя российского рэпера Натана (Алишер Мирзохонов) еще долго не будет сходить с первых полос СМИ. После его выходок на реалити-шоу в Колумбии к персоне артиста приковано все внимание публики. Дело в том, что официально женатый исполнитель закрутил роман сразу с двумя участницами проекта. Сначала в жарких объятиях артиста оказалась блошерша Лерчек, а после — певица Бьянка. Интимные кадры с пометкой 18+ активно обсуждают в Сети.

Пару часов назад рэпер озадачил подписчиков личного Telegram-блога. 38-летний исполнитель зачем-то выложил совместный снимок с Валерией Чекалиной (Лерчек) и другими участниками реалити. В описании к фотографии Натан оставил весьма странную подпись.

«Фото, которое разделило мою жизнь на до и после», — написал певец.

Фолловеры артиста не поняли, зачем он поделился этим снимком с Лерчек. Однако многие предположили, что таким образом Натан хочет как-то загладить свою вину. «Ты зарываешься все глубже и глубже», «Что ты хотел этим сказать?», «Перестань позориться», «Просто Натан зашел не в ту дверь… Несколько раз», — написали пользователи Сети.