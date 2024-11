Снуп Догг и Dr. Dre выпустили первую песню с альбома Missionary

Рэпер Снуп Догг и продюсер Dr. Dre представили трек Gorgeous при участии певицы Джене Айко. Известно, что композиция войдет в их грядущий лонгплей Missionary, который должен увидеть свет 13 декабря.

Расслабленный рэп Снуп Догга в композиции Gorgeous плавно смешивается с воздушным вокалом Джене Айко. Возможно, примерно такое непринужденное звучание можно ожидать от будущей пластинки Missionary, полностью спродюсированной Dr. Dre.

Также стал известен треклист альбома:

Fore Play (feat. BJ The Chicago Kid)

Shangri-La

Outta Da Blue (feat. Dr. Dre & Alus)

Hard Knocks

Gorgeous (feat. Jhené Aiko)

Last Dance With Mary Jane (feat. Tom Petty & Jelly Roll)

Pressure (feat. Dr. Dre & K.A.A.N.)

Another Part Of Me (feat. Sting)

Skyscrapers (feat. Method Man & Smitty)

Fire (feat. Cocoa Sarai)

Gunz N Smoke (feat. 50 Cent & Eminem)

Sticcy Situation (feat. K.A.A.N. & Cocoa Sarai)

Now Or Never (feat. Dr. Dre & BJ The Chicago Kid)

Gangsta Pose (feat. Dem Jointz, Stalone & Fat Money)

The Negotiator

Ранее Dr. Dre признался, что ему некомфортно выступать без Снуп Догга.