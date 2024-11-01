Фил Сгроссо покинул группу As I Lay Dying вслед за другими участниками

Гитарист Фил Сгроссо опубликовал в своих социальных сетях заявление об уходе из металкор-группы As I Lay Dying. До этого коллектив покинули басист Райан Нефф, гитарист Кен Сьюзи и барабанщик Ник Пирс.

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Сгроссо прокомментировал свое решение.

Учитывая недавние события, включая уход участников из группы и отмену нашего европейского тура в преддверии выхода нового альбома, стало ясно, что мы находимся в сложной и серьезной ситуации. Фил Сгроссо экс-гитарист As I Lay Dying

Гитарист подчеркнул, что в As I Lay Dying больше нет безопасной и здоровой среды для творчества: «После того, как я стал свидетелем вызывающего беспокойство поведения, я понял, что больше не могу с чистой совестью работать дальше».

В конце заявления Фил Сгроссо добавил, что он больше не несет ответственности за это «бремя».

На данный момент вокалист Тим Ламбезис является единственным участником группы. При этом, As I Lay Dying все еще планируют выпустить альбом Through Storms Ahead 15 ноября.

Ранее стало известно, что барабанщик Тим Herb Александр неожиданно покинул альт-метал-коллектив Primus.