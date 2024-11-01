Галкин* пришел в восторг после посещения Украинского музея

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отправился в тур по городам США. Между выступлениями артист осматривает местные достопримечательности. Накануне муж Аллы Пугачевой побывал в Украинском музее в Нью-Йорке.

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Эмоциями от посещения музея юморист поделился на своей страничке в социальных сетях.

«Сегодня побывал в Украинском музее в Нью-Йорке, небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма», — рассказал он.

В экспозиции представлены работы Давида и Владимира Бурляка, Марии Синяковой, Александра Богомазова и других.

Шоумена впечатлила и выставка Александры Экстер, расположенная на первом этаже музея.

Юморист покинул Россию в 2022 году, после начала военной спецоперации на Украине. Вслед за ним уехала жена Алла Пугачева с детьми.

В тур по городам США артист отправился 24 октября. Галкин* надеется заработать на выступлениях перед российской эмиграцией. Между тем, билеты на его концерты продаются очень плохо. Из-за этого юморист планирует нацелиться на Украину. Для этого он уже начал подготавливать «почву».

*(признан иноагентом на территории РФ)