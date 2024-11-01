Scissor Sisters отправятся в реюнион-тур без вокалистки Аны Матроник

Поп-группа Scissor Sisters объявила о своем воссоединении в рамках тура по Великобритании и Ирландии. Участники бэнда, вокалист Джейк Ширз, басист Бэбидедди и гитарист Дель Маркиз, также подтвердили, что солистка Ана Матроник не присоединится к гастролям, так как у нее есть другие проекты, на которых она сосредоточена.

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Коллектив сделал объявление о туре в своих социальных сетях. Концерты, которые пройдут в мае 2025-го, станут первыми для Scissor Sisters с тех пор, как группа взяла паузу в 2012 году. Причиной воссоединения стал 20-летний юбилей их одноименного дебютного студийника, который стал самым продаваемым альбомом 2004 года в Великобритании.

Последний полноформатник Scissor Sisters «Magic Hour» увидел свет в мае 2012 года. Однако вокалист Джейк Ширз после приостановки групповой деятельности выпустил два сольных лонгплея: Jake Shears (2018) и Last Man Dancing (2023).

Ранее музыкальную индустрию потрясло воссоединение культовой рок-группы Oasis.