Рэпера Гуфа (Алексей Долматов) поместили в палату реабилитационного центра с решетками на окнах. Кадры нахождения музыканта в клинике опубликовал Telegram-канал Shot.

По информации канала, рэпер получает медицинские услуги по бартеру — за несколько дней до своей госпитализации Долматов стал «амбассадором» сети рехабов. Сейчас он находится в филиале в Басманном районе Москвы. На опубликованных кадрах Долматов ходит по комнате, размахивая рукой в гипсе.

Стоимость отдельной палаты в клинике начинается от 15 тысяч рублей в сутки. Лечат в учреждении минимум 28 дней — подобный курс обойдется в 420 тысяч рублей. При этом центр предупреждает, что план восстановления у каждого человека индивидуальный. Сколько в нем проведет Долматов, пока неизвестно.

Напомним, что утром 23 октября Гуфа доставили в полицию в подмосковной Апрелевке после драки у бани, в которой он отдыхал со знакомыми. По одной из версий, музыкант отказался оплачивать счет, а когда его начали снимать — ударил мужчину и отобрал у него телефон. Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В результате на Гуфа возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Накануне СМИ сообщили, что Долматов просил родных досрочно забрать его из рехаба и пытался сбежать. Врачам удалось его успокоить.