Telegram-канл SHOT сообщает, что украинская певица Светлана Лобода начала принимать заказы на корпоративы от россиян. Речь идет о зарубежных выступлениях, в том числе в дружественных России странах.

По данным SHOT, стоимость частного выступления Лободы составляет 140 тысяч евро (почти 15 миллионов рублей). Концерт, включающий самые популярные песни Лободы, длится час. В райдер певицы входят 18 номеров в пятизвездочном отеле (один люкс, один полулюкс и 16 стандартов) - для всех членов ее команды.

SHOT отмечает, что Лобода и двое ее ближайших помощников летают только бизнес-классом, остальные члены команды - экономом. В определенные даты представители артистки готовы взять с заказчика за перелет из Лос-Анджелеса лишь половину суммы. Скидки связаны с тем, что у Лободы в это время могут быть личные дела в Европе. После корпоративов в Европе или странах СНГ она часто посещает Германию, утверждает SHOT.

«Московский комсомолец» ранее рассказал, что «огромное количество» билетов на концерт Лободы на Кипре осталось нераспроданным. По данным газеты, стоимость билетов на кипрское выступление Лободы начиналась от 69 евро (чуть более семи тысяч рублей). Певица заявляла, что использует свои доходы, чтобы «помогать и вкладывать в Украину». «МК» отмечал, что это возмутило русскоязычных жителей Кипра.

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Позже появилась информация, что Лобода пообещала выступить на концерте в Дубае без политических высказываний из-за «намека» на отмену выступления. Сообщалось, что власти страны обратили внимание на видео с выступления Лободы в Ереване и предупредили организаторов, что «у них подобного быть не должно». Речь идет о ролике, на котором певица попросила поклонницу осудить действия России. Получив отказ, Лобода попросила зрительницу уйти и заявила, что люди, приходящие на ее концерты, должны разделять ее позицию.