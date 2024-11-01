У Дмитрия Певцова могут отключить холодную воду из-за долгов по ЖКХ

Народный артист России, депутат Госдумы VIII созыва Дмитрий Певцов не оплачивает коммунальные услуги на протяжении трех лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По информации издания, 19 июля "Мосводоканал" подал иск к певцу, поскольку он перестал оплачивать услуги водоснабжения с 1 декабря 2021 года. На его столичной квартире на Фрунзенской набережной за $3 млн (примерно 291 млн рублей по нынешнему курсу. - прим. "Газеты.Ru") числится долг в размере 13 тыс. 415 рублей и 500 рублей госпошлины. Дмитрий Певцов дебютировал в кино в 1986 году в фильме "Конец света с последующим симпозиумом". Затем он сыграл в картине Глеба Панфилова "Мать" и криминальной драме Александра Муратова "По прозвищу "Зверь". Наибольшую известность Певцов приобрел благодаря роли в проекте Владимира Бортко "Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат". Всего фильмография актера насчитывает свыше 70 фильмов и сериалов. В конце июня появилась информация, что приставы разыскивают актера Дмитрия Дюжева. Актер не оплатил счета за газ, электроэнергию и отопление, задолжав около 44 тысяч рублей.