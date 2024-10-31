Певица Ольга Серябкина раскрыла особые пункты в своем райдере. В беседе с NEWS.ru она поделилась, что просит организаторов обеспечить ей витамин С и принести шерстяные носки.

По словам Серябкиной, эти пункты являются для нее «важными».

«Я люблю, чтобы было тепло», — добавила певица.

Ранее Серябкина назвала главное качество, которое, по ее мнению, должно быть у каждой девушки. Она отметила, что речь идет о понимании своей ценности. Певица уверена, что каждой девушке, чтобы побороть свои комплексы, важно работать над своим внутренним состоянием.