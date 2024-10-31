Обидчицу Пугачевой прилюдно выгнали с модной премии в Москве

Организаторы модной премии в Москве прилюдно выгнали с мероприятия певицу и светскую львицу Алену Кравец, пишет «Московский комсомолец».

Ранее Кравец рассказала о якобы непростой ситуации в семье Аллы Пугачевой, сложных отношениях между супругами.

На фоне этого перед началом премии журналисты обступили девушку, задавали ей вопросы, просили рассказать подробности взаимоотношений Примадонны и комика.

По данным газеты, Алена явилась «во всей красе: в кожаном мини-платье, оголив и длинные ноги, и пышный бюст. Правда, под нарядом светской львицы не оказалось нижнего белья».

После вынужденного «брифинга» Кравец направилась в зал с тем, чтобы посмотреть торжественную церемонию. Там с ней произошла неприятная история: к ней подошла женщина и потребовала немедленно покинуть помещение.

Певица выполнила ее требования, но после позволила себе резкий комментарий о произошедшем. Кроме того, она заявила, что принципиально не носит нижнее белье в связи с тем, что оно ее сковывает, оказывает негативное влияние на самочувствие.

Ранее Кравец сообщила, что Пугачева с семьей в последние годы может позволить себе только проживание на съемных квартирах, на покупку недвижимости денег у нее не хватает.