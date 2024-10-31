Валя Карнавал стала пластиковой куклой с «бровями-ниточками»

Блогерша Валя Карнавал показала свой образ на Хэллоуин. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Валя Карнавал снялась в образе манекена с бровями-ниточками, розовыми румянами и помадой. Ей также надели парик с локонами. Блогерша позировала в кремовом атласном боди с корсетным лифом. На других снимках она сидела между кукол и манекенов, а также повторяла их позы.

До этого интернет-пользователи раскритиковали фигуру Вали Карнавал на снимках в леопардовом крошечном бикини. По мнению подписчиков, девушка сделала пластику и стала похожа на звезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Пластический хирург Денис Агапов рассказал, что певица могла потратить на операции по увеличению груди и липомоделирование ягодиц 3,5 миллиона рублей.

Позже Валя Карнавал прокомментировала слухи о том, что похудела с помощью «Оземпика». Блогерша заявила, что не сидит ни на каких «чудесных таблетках» и тем более уколах.