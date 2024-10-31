Бабенко покинула «Жди меня» из-за пьяной езды? Все о скандалах ведущих шоу

Актриса Алена Бабенко больше не будет вести программу «Жди меня» на НТВ. Она проработала на передаче всего лишь год. Ее заменила актриса Карина Андоленко, она будет работать в паре с Александром Лазаревым. Связан ли уход Бабенко из шоу с ее пьяным скандалом и что стало с другими ведущими «Жди меня».

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Почему Бабенко ушла из «Жди меня»

Бабенко пришла в программу «Жди меня» в сентябре 2023 года. Она сменила ведущую шоу Татьяну Арнтгольц, которая покинула проект после пяти лет работы. По сообщениям пресс-службы НТВ, Бабенко покинула передачу, так как ее контракт завершился в октябре 2024 года.

Ранее актриса признавалась, что ей было непросто сниматься в «Жди меня». «Мне сложно справиться с эмоциями, которые переполняют всякий раз, будь то сама история или человек, который ее рассказывает, и тем более невероятный момент встречи, когда ты становишься ее свидетелем», — комментировала актриса.

В августе 2024 года артистка попала в пьяный скандал. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль звезды, Бабенко была за рулем в нетрезвом состоянии. Она отказалась проходить медосвидетельствование по требованию сотрудников полиции. По решению суда Бабенко была оштрафована на 30 тысяч рублей и лишена прав за нарушение статьи 12.26 КоАП.

Телекритик Александр Горбунов в разговоре с NEWS.ru высказал точку зрения, могло ли НТВ прекратить сотрудничество с актрисой после летнего инцидента. По его мнению, нет никакой связи между ее уходом из шоу и пьяным скандалом. Он пояснил, что в противном случае Бабенко отстранили бы от эфира перед новым телесезоном, который традиционно начинается 1 сентября.

«И на Первом канале, где раньше проект выходил, была периодическая смена ведущих, и на телеканале НТВ это тоже не первая смена. Не думаю, что в том, что Алену Бабенко поменяли на Карину Андоленко, есть какой-то другой подтекст. Просто создатели проекта, на мой взгляд, всего лишь экспериментируют с проектом, пытаются вносить в него новые краски», — считает Горбунов.

Что известно о Карине Андоленко

37-летняя Карина Андоленко считается одной из самых популярных российских актрис. Андоленко окончила Школу-студию МХАТ, курс Константина Райкина. После учебы она служила в его театре «Сатирикон», но из-за большого количества съемок в кино покинула труппу.

Андоленко сыграла в фильмах и сериалах «Васильки для Василисы», «Поцелуй сквозь стену», «Дело было на Кубани», «Новогодняя жена», «Страсти по Чапаю», «Вангелия», «Поговори со мною о любви», «Папа для Софии», «Королева красоты». С 2013 года она также выходит на сцену Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова. Актриса не замужем, живет с матерью, с которой у нее очень хорошие отношения.

Горбунов предположил, что 37-летнюю Карину Андоленко выбрали ведущей, чтобы омолодить проект. «Потому что, мне кажется, такому проекту очень важно не уйти в очень взрослую аудиторию, очень важно привлекать в том числе и молодежь. А молодежь, естественно, больше всего приходит на более-менее узнаваемых ею ведущих, примерно такого же возраста, как и они сами. Я думаю, что далеко не последняя замена ведущих, они снова будут экспериментировать с лицами, жанрами», — считает Горбунов.

Кто еще вел программу «Жди меня»

Премьера программы состоялась 14 марта 1998 года на канале РТР, тогда она называлась «Ищу тебя». Первые несколько выпусков вела журналист и телеведущая Оксана Найчук, она же была автором идеи передачи. В июне того же года у нее появился соведущий актер Игорь Кваша.

С октября 1999-го программа выходила на канале ОРТ, Мария Шукшина сменила Найчук в кадре. Из-за хронической конструктивной болезни легких в некоторых выпусках шоу вместо Кваши были другие ведущие. Актер Сергей Никоненко дважды заменял Игоря (в 2000 и 2008 годах) в передачах. Осенью 2005 года Александр Домогаров вел проект.

В апреле 2005 года Шукшина ушла в декретный отпуск, и телеведущей шоу стала актриса Чулпан Хаматова. Однако артистка быстро покинула проект, как только ее коллега смогла вернуться к работе. С 2009 года партнером Шукшиной по кадру стал актер Михаил Ефремов, который периодически заменял Квашу. Когда первый ведущий передачи скончался в 2012-м, актер остался вести проект на постоянной основе и проработал в нем еще два года.

Позднее в «Жди меня» успели поработать многие российские актеры: Егор Бероев, Александр Галибин, Ксения Алферова, Юлия Высоцкая, Сергей Шакуров, Александр Лазарев и Татьяна Арнтгольц.

Где сейчас бывшие ведущие «Жди меня»

Многие зрители до сих пор считают Квашу и Шукшину образцовыми ведущими шоу. После ухода из программы актриса продолжила сниматься в кино и сериалах. Однако в последние годы ее фамилия чаще появляется в СМИ в связи с конфликтами звезды с сестрой Ольгой и матерью Лидией Федосеевой-Шукшиной из-за наследства их легендарного отца писателя и режиссера Василия Шукшина.

Михаил Ефремов попал в ДТП в 2020 году, в результате которого погиб второй участник столкновения. Актер отбывает наказание в колонии № 4 в Белгородской области. Он отсидел уже две трети срока и имеет право подать прошение об УДО, но пока находится в местах лишения свободы.

Актриса Чулпан Хаматова не поддержала СВО и переехала из Москвы в Ригу. В июне звезду уволили из Нового Рижского театра, но она подписала контракт с латвийским театром «Дайлес» и осталась в стране.

Егор Бероев и Ксения Алферова продолжают заниматься благотворительностью. Александр Галибин получил за художественный фильм «Сестренка» Гран-при V премии «На благо мира» в 2020 году. Он рассказал NEWS.ru, что сейчас занимается режиссурой детского кино и продолжает играть в театре на Трубной. По его словам, он не следит за тем, что происходит в «Жди меня» и не смотрит шоу.

«Мне кажется, у нас была хорошая пара с Ксенией, и в общем-то отзывы были совершенно замечательные. Я отдавал этому очень много сил, и мне это нравилось. Вообще я люблю работать с людьми. Желаю „Жди меня“ той искренности, которая была тогда, когда там работал Игорь Кваша, люди, которые отдавались этой программе по полной», — сказал NEWS.ru Галибин.

Самые громкие скандалы «Жди меня»

Почти с самого основания программу «Жди меня» сотрясали скандалы. В 1999 году, когда программа стала выходить на канале ОРТ, ее создательница и ведущая Оксана Найчук внезапно покинула проект. Продюсер производившей шоу телекомпании ВИD Андрей Разбаш посчитал, что зрители должны видеть в передаче известных артистов, и взял Шукшину.

Найчук как автор неоднократно судилась с телекомпанией ВИD. В итоге спустя много лет получила компенсацию в два миллиона рублей, также она добилась переименования программы из «Ищу тебя» в «Жди меня».

Сергей Кушнерев, проработавший главным редактором программы 15 лет и основавший систему поиска людей, был вынужден уйти, когда в 2014 году Александр Любимов начал заниматься проектом «Жди меня». Тогда полностью сменилась вся команда, работавшая над проектом. Режиссер шоу Светлана Бодрова, вдова Сергея Бодрова, ушла вслед за Кушнеревым.

Впоследствии она говорила в интервью, что у Кушнерева отобрали дело всей его жизни, поэтому у него случился инсульт. Редактор умер спустя три года от его последствий.