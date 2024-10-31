Сестра Гуфа рассказала, что рэпер проходит курс медико-социальной реабилитации

Сестра рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) Ольга рассказала, что сейчас он проходит курс медико-социальной реабилитации, пишет VOICE.

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Рэпера поместили в рехаб в конце прошлой недели, где он должен пройти курс реабилитации. Однако в соцсетях появилась информация, что Гуф попытался сбежать из-за сильной ломки.

Как подчеркнула, комментируя данные слухи, сестра рэпера, всю правду о его состоянии она будет писать на личной странице в соцсети. Также Ольга попросила не верить фейкам.

"Мы хотели бы пролить свет на все происходящее. Леша проходит курс медико-социальной реабилитации. Ни для кого не секрет, что он болен и болен давно", – заявила Ольга, добавив, что иногда у артиста случается обострение.

Гуф страдает от наркотической зависимости. Он восемь раз лежал в психиатрической больнице, где врачи диагностировали ему маниакально-депрессивный психоз с вялотекущей шизофренией.

"Последнее обострение привело к уголовному делу, и после приговора суда Леша сам лег в клинику, осознавая, что натворил. На данный момент он нигде не "тусуется и ничего не "исполняет", как пишут многие СМИ, публикуя какие-то старые фото. Он находится в клинике в Москве, где проходит полное обследование и лечение", – добавила Ольга.

Последний раз Гуф оказался замешан в драке, которая произошла 23 октября. По версии телеграм-каналов, рэпер якобы приставал к девушке, которая затем попросила помощи у своего брата. В результате между ним и исполнителем случился конфликт, который перерос в потасовку.

По иной версии журналистов, Гуф якобы не хотел оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса в Подмосковье, где отдыхал с друзьями. Мужчины внесли предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако после отказались платить остаток на сумму 78 тысяч. Именно поэтому директор ФОК позвала на помощь своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку.

Источник СМИ заявлял, что потерпевший оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции. Также на него возбудили дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия.