Сбежавшая в Испанию Лазарева* вышла на связь после наводнений

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что успела уехать из Испании перед мощными наводнениями, которые там произошли. Сейчас она находится на Кипре и радуется тому, что ее «домик в Валенсии» не пострадал.

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Покинувшая Россию знаменитость вышла на связь в соцсетях и записала несколько видео для подписчиков. На кадрах Татьяна* отметила, что находится в безопасном месте и сердцем чувствует, когда надо уезжать.

«Я на Кипре внезапно. В очередной раз избежала каких-то катаклизмов. Сижу на Кипре — тепло, красота. Сочувствую тем, кто попал во все это. Очень много погибло людей», – поделилась мыслями женщина.

Лазарева* высказала недовольство тем, что в Валенсии не сработали системы оповещения. Но при этом женщина с улыбкой вспомнила о своем доме.

«Там, конечно, страшные кадры. Но зато домик под Валенсией, в котором мы планируем проводить выходные для родителей, он не тронут абсолютно. Все в порядке. Немножко, может быть, это не к месту говорить, но собраться под Валенсией еще будет такая возможность нам всем. Я подробнее об этом расскажу, просто сейчас довольно траурное настроение», – добавила телеведущая.

Ранее Татьяна Лазарева* вышла на связь после того, как узнала, что ее объявили в международный розыск.

*(Признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)