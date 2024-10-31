Мазаев раскрыл причину отказа от алкоголя

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев раскрыл причину, по которой он отказался от алкоголя. Историей о том, почему он перестал употреблять спиртное, музыкант поделился в интервью «Вечерней Москве».

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По словам Мазаева, «волшебным пинком», который помог ему отказаться от алкоголя, стало рождение дочери и влюбленность в женщину, которая на 17 лет моложе него.

«В общем, я решил, что либо я сдохну, либо я брошу пить. Я пошел к врачам, и лечился четыре года», — рассказал он.

Музыкант добавил, что перестать употреблять спиртное помогает понимание «механики этой деградации». Как отметил лидер «Морального кодекса», любое количество алкоголя наносит вред организму и нарушает его работу.

«Поэтому и старение происходит ускоренными темпами. Кожа дряхлеет, дряблеет от алкоголя», — добавил музыкант.

Мазаев уже рассказывал, что несколько лет боролся с алкоголизмом и девять раз срывался. По словам артиста, он попробовал спиртное еще в подростковом возрасте.