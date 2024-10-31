У звезды «Интернов» обнаружили 666 штрафов за нарушение ПДД

У звезды «Интернов» Ильи Глинникова обнаружили 666 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации канала, в основном Глинников получал взыскания за превышение скорости и неоплаченную платную парковку. За несколько лет он выплатил государству 621 тыс. рублей за нарушение ПДД.

Всего у актера четыре автомобиля. Одного из них — Infiniti G37 — артист едва не лишился в 2019 году. Федеральная служба судебных приставов наложила арест на иномарку на фоне неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Тогда актер разом оплатил 139 задолженностей.

24 сентября стало известно, что режиссер Сарик Андреасян лишился водительских прав за езду в нетрезвом виде. Постановщика остановили на Цветном бульваре в Москве в мае, однако суд состоялся только осенью нынешнего года.

По данным издания, автоинспектор обнаружил у Андреасяна признаки алкогольного опьянения — красное лицо и специфичный запах. Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л.