Победительница «Голоса» рассказала, какой важный совет дал ей Градский

Победительница проекта «Голос», певица Александра Воробьева поделилась в беседе со «Страстями», какой самый важный совет ей дал наставник, композитор Александр Градский. По ее словам, он посоветовал никогда не сомневаться в себе.

Было очень много советов, но вот один я запомнила на всю жизнь. Он говорил: «Никогда не сомневайся в себе». Он так хорошо разбирался в людях, видел насквозь. Это, видимо, и жизненный опыт. Я знала, что мне не надо ничего говорить. Он просто на меня смотрел и говорил: «Иди до конца, тогда у тебя все получится, и люди будут чувствовать это», — поделилась певица.

Воробьева отметила, что она до сих пор пользуется этим советом в жизни. Она также рассказала, что у нее остались только теплые воспоминания о композиторе, который был для нее удивительным человеком. Градский был на экране таким же, как и в жизни, поскольку никогда не играл на камеру.

Он мог и пожурить, но справедливо. Знаете, он мог позвонить в два часа ночи и такой: «Ну что, Санька, конечно же ты не спишь. Я вот сейчас посмотрел твой номер, где ты поешь, и начал плакать». Он такой ранимый был. А столько историй из жизни, которые нельзя озвучивать нигде! Это настоящий рок-н-ролл! — добавила артистка.

Ранее стало известно, что Первый канал 1 ноября проведет вечер памяти композитора Александра Градского. Свои истории о композиторе расскажут его дети и близкие друзья в студии программы «Сегодня вечером».