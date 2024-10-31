Составлен список российских звезд, которых исключили из списка иноагентов

Российские артисты, комики, блогеры и журналисты после включения в список иноагентов неоднократно обращались в суд с требованием исключить их из реестра Минюста РФ. О ком идет речь, кому удалось оспорить подобный статус?

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Кого из российских знаменитостей исключили из списка иноагентов

Блогер Николай Соболев с 3 февраля 2023 года находился в списке иноагентов. По данным Минюста, он попал в реестр из-за высказываний «против граждан России и спецоперации».

В марте текущего года Министерство юстиции освободило Соболева от соответствующего статуса. В ведомстве указали, что решение было принято «в связи с утратой признаков иностранного агента».

Также в марте 2024 года из списка иноагентов исключили самарскую журналистку Юлию Апухтину, она попала в реестр Минюста летом 2021 года, когда сотрудничала с изданием «Проект» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), и бывшего главреда «Орловских новостей» Дениса Константинова.

В сентябре Минюст РФ исключил из списка иноагентов основателя Telegram-канала «Планерка» Александра Литвинова. Он попал в реестр 21 июля 2023 года за распространение «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике». На следующий день Литвинов прекратил сотрудничество с «Планеркой».

В октябре 2022 года Минюст РФ отозвал статус СМИ-иноагента у журналиста Владимира Воронова и координатора движения «Голос» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Виталия Ковина в связи с отсутствием иностранного финансирования.

Всего из реестра иностранных агентов было исключено более 200 лиц. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко на коллегии ведомства в сентябре 2024 года.

Кто из российских артистов пытается оспорить статус иноагента

На настоящий момент ни один из российских артистов не смог отозвать статус иностранного агента. Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) неоднократно пытался оспорить данный статус в суде, а в апреле 2024 года подал кассационную жалобу из-за отказа убрать его из реестра иноагентов, однако и она была оставлена без удовлетворения.

Юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был признан иноагентом в апреле 2023 года. В Минюсте уточнили, что он получал поддержку из-за рубежа, выступал против спецоперации и «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом». Комик пытался оспорить решение ведомства, но Замоскворецкий суд Москвы отказал ему в снятии статуса.

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) неоднократно пыталась оспорить соответствующий статус в суде, однако безуспешно. Также Верховный суд России отказался рассматривать жалобу основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

За исключение из списка иноагентов также боролись актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), комик и видеоблогер Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).