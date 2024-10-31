Невестка Наташи Королевой рассказала о травме

Невестка певицы Наташи Королевой сообщила о травме. Бывшая танцовщица Мелисса Фокс, у которой в профиле указано имя Анна Валынкина, рассказала, что глубоко порезала палец во время готовки. Она опубликовала снимок руки в соцсетях и поделилась подробностями случившегося.

© Соцсети

Напомним, что в конце лета девушка сыграла свадьбу со своим возлюбленным, сыном певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Несмотря на критику родителей жениха и скандальное прошлое, Мелиссе удалось доказать окружающим, что у них с любимым серьезные планы на жизнь.

Супруги живут вместе и занимаются бытом. Девушка решила приготовить мужу Архипу блюдо, но получила травму во время процесса. Она опубликовала фото, на котором был виден глубокий порез на пальце.

Невестка Королевой призналась, что серьезно пострадала.