«Не верьте слухам». Сестра Гуфа рассказала о состоянии брата

Скандал вокруг Гуфа, он же Алексей Долматов, продолжает активно обсуждаться. История рэпера, напавшего в бане на полицейского, обрастает все новыми подробностями и слухами.

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Так, сегодня СМИ писали, что Долматов, находящийся в рехабе, попытался сбежать из клиники. На фоне завирусившейся новости сестра Гуфа Ольга решила обратиться к общественности в своих соцсетях. Она опровергла эту информацию и написала длинный пост, посвященный брату и ситуации в целом.

«Лёша проходит курс медико-социальной реабилитации. Ни для кого не секрет, что он болен и болен давно. Периодически у него случается обострение — это болезнь, с которой мы боремся долгие годы. Последнее обострение привело к уголовному делу, и после приговора суда Леша сам лег в клинику, осознавая то, что он натворил», — написала Долматова.

Сейчас, по словам Ольги, рэпер остается в одной из московских клиник, где проходит полное обследование и лечение. «Не верьте слухам», — подытожила сестра Алексея.

Напомним, что недавно сразу после судебного заседания Гуфу надели на ногу браслет. Следствие пришло к выводу, что музыкант склонен к побегу.