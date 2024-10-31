Раскрыто имя второй девушки, с которой Natan изменял жене

У певца Natan (Натана Мирова) был роман с артисткой Бьянкой на шоу «Звезды в джунглях». Об этом сообщила журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!».

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Жигалова поделилась роликом, на котором Миров целуется с Бьянкой на реалити. Певица объяснила свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять».

Журналистка подчеркнула, что блогерша Лерчек, с которой у Natan также была интимная связь на проекте, намекала ей на то, что была не единственной «любовницей» музыканта.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Певец сделал заявление после того, как в сети завирусился ролик, как он целуется с сидящей у него на коленях Лерчек. Он заявлял, что «огорчен и разочарован своим недостойным поступком». Также Миров уверял, что «приложит все усилия, чтобы сохранить семью».

Позднее супруга музыканта Анастасия Швецова признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». Она не стала раскрывать причину расставания, но подчеркнула, что Natan был против ее решения.