Юморист Евгений Петросян впервые выступит в шоу Comedy Club. 79-летний знаменитость придет на передачу не один, а в компании своих коллег.

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В этом году популярному на телевидении шоу исполняется 20 лет. В новом выпуске зрителей ждут сюрпризы. Так, на сцене появится знаменитый юморист Евгений Петросян и его коллеги из предыдущего поколения комиков, звезды «Аншлага» и «Кривого зеркала».

Почетными гостями станут: Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Александр Морозов, «Уральские пельмени» и актеры из шоу «Однажды в России».

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки высказалась по этому поводу и заявила, что Евгений Ваганович мог бы стать постоянным резидентом передачи, если бы захотел.