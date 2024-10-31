Лиза Василенко и Моргенштерн* расстались

Вот и сказке конец… Моргенштерн* и Лиза Василенко отписали друг от друга в социальных сетях. А недавно девушка рассказала о своем переезде в другое место.

Отметим, что за последние несколько лет Алишера нехило помотала жизнь. Артист уехал из России, потом его признали иностранным агентов, далее он заявил о расставании с женой, а через время признался в алкогольной зависимости. Спасательным кругом для артиста стала модель Onlyfans. Лиза помогла Алишеру справится с трудностями и преодолеть зависимость. Но девушка не могла быть спасателем вечно. Ей тоже нужны были внимание и любовь.

«Больше всего Лиза любила себя», – именно этому теперь будет следовать Василенко. Неужели в погоне за счастливыми отношениями девушка забыла о себе? Или любовная лодка быстро разбилась о быт?

Поклонники заметили, что в последнее время парочка не выставляет совместных кадров, а прошлые фотографии Лиза и Алишер и вовсе удалили. Более того, они отписали друг от друга в запрещенной сети. В комментариях происходит настоящий бум. Поклонники расспрашивают их о личной жизни. Но Моргенштерн и Василенко хранят молчание.

А тем временем бывшая Алишера ни в чем себе не отказывает. Дилара живет вместе с Бустером, путешествует по миру и развивает свой салон красоты. А недавно бывшая Алишера похвасталась новой собакой, которую ей подарил любимый.

К слову, Моргенштерн не исключает, что его жизнь может заиграть новыми красками, когда с него снимут статус иноагента, и он сможет вернуться на родину. Но пока возможности такой не предоставляется.

*Моргенштерн признан иностранным агентом.