Актриса Зои Кравиц с улыбкой на лице вышла на публику после разрыва с Татумом

Голливудская актриса Зои Кравиц с улыбкой на лице вышла на публику впервые после новости о расставании с артистом Ченнингом Татумом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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Папарацци подловили 35-летнюю Зои Кравиц 30 октября в Нью-Йорке, когда та гуляла по городу. Голливудская актриса была одета в белую майку без бюстгальтера, темно-синее пальто, брюки и черные ботинки. Знаменитость дополнила образ кепкой, солнцезащитными очками, сумкой и серьгами. Артистку засняли с улыбкой на лице.

О расставании Зои Кравиц и Ченнинга Татума после трех лет отношений стало известно 30 октября. Издание People сообщило, что представители актеров не стали комментировать информацию.

Летом 2021-го появились слухи о романе Ченнинга Татума с артисткой Зои Кравиц. Тогда знаменитостей несколько раз замечали вместе. В октябре 2023 года возникли сплетни о помолвке знаменитостей. Причиной стало то, что Зои Кравиц засняли с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.