Раскрыто хобби Леонардо ДиКаприо, которое отталкивает окружающих: «Он одержим»
Оказывается, Леонардо ДиКаприо большой поклонник окаменелостей и даже коллекционирует кости динозавров, которыми просто одержим. InTouchWeekly пишет, что гиковское развлечение не раз сыграло с ним злую шутку, оттолкнув не только случайных знакомых, но и девушек. Инсайдер и вовсе говорит, что необычное хобби часто было одной из причин расставания актера с возлюбленными.
«Он всегда был одержим динозаврами, коллекционировал и говорил о них. Это очень отталкивает многих людей, потому что он может говорить часами — это его фишка. У него даже есть дома эти огромные черепа динозавров», — поделился собеседник издания.
А вот Виттория Черетти, нынешняя девушка Лео, наоборот, считает его увлечение милым. Она даже выучила названия его любимых динозавров и с головой нырнула в это увлекательное хобби, чтобы поддержать ДиКаприо. По словам информатора, это одна из причин, по которой они до сих пор вместе — Виттория ясно дала понять, что любит и принимает Лео, а еще хочет узнать его получше.
Впрочем, и тут не без корыстных помыслов. Как выяснилось, Виттория серьезно настроена стать женой Лео, и в этой борьбе все средства хороши.
«Все ее друзья закатывают глаза, потому что она фактически делает его хобби своими хобби, а он не делает того же для нее. Но она поставила себе цель стать миссис ДиКаприо, так что она на самом деле играет очень хорошо, потому что Лео зануда, и любой, кто собирается надолго остаться в его жизни, должен поддерживать это», — заметил инсайдер.
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