Оливия Родриго заявила о задержании и допросе

Певица Оливия Родриго рассказала, как ее задержали и допросили на границе с Канадой. Об этом инциденте она поведала на шоу Джимми Фэллона.

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21-летняя певица попала на допрос во время мирового тура Guts. На границе с Канадой девушка предъявила сотрудникам правопорядка свой паспорт, после чего ее попросили пройти с пограничниками для выяснения.

«Они спросили, арестовывали ли меня. Я ответила, что нет, на что меня обвинили в даче ложных показаний. Он такой: "Ты уверена?" А я: "Может, меня арестовали, но я не поняла этого?". В итоге [выяснилось, что] они искали девушку с такими же именем и фамилией. Разница была лишь в одной букве», — поделилась Родриго.

По словам певицы, хоть она и успела сильно испугаться, все быстро разъяснилось, и ее отпустили.