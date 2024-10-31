Лидер «Сплина» Васильев продал загородный дом в Петербурге

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев продал загородный дом в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал Shot, артист провел сделку по продаже недвижимости на прошлой неделе.

В 2022 году Васильев выступил в поддержку знаменитостей, которые уехали из России после начала спецоперации. В результате концерты группы отменили, а ее лидер решил переехать в Испанию. Несмотря на это, он до последнего не распродавал имущество и исправно платил налоги.

В 2024 году он решил продать дом в Курортном районе Петербурга. По информации канала, дом площадью 395 квадратных метров стоит на участке в 1200 «квадратов». Кадастровая стоимость таунхауса и земли оценивалась в 39 млн рублей.

Также у Васильева остались две квартиры в Санкт-Петербурге. Одна площадью 55,7 квадратных метра стоимость около 7,8 млн рублей. Вторая расположена в доме 1912 года постройки. Недвижимость площадью в 96,4 «квадрата» оценивается примерно в 21,5 млн рублей. Кроме того, компания «Сплина» в России продолжает работать, хоть и ушла в крупный минус — 19 млн рублей убытков за 2022 год и 24,5 млн рублей убытков в 2023 году.