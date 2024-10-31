Звезда «Фабрики звезд» раскрыл, что помогает ему сохранять молодость

Звезде «Фабрики звезд», певцу Марку Тишману удается сохранять молодость благодаря принципу золотой середины, пишет «Леди Mail». Как рассказал в беседе с изданием сам певец, он старается сохранять баланс и придерживаться здорового образа жизни без фанатизма.

Когда я смотрю на одних своих друзей, то думаю, что если бы вел такой образ жизни, как они, то уже бы умер, — настолько много вредного они себе позволяют. Другие же приятели вызывают у меня противоположные эмоции: считаю их ну слишком уж рьяными зожниками. Для меня этот подход скучен: от вот этого «ничего нельзя» для меня веет невозможно холодной тоской, — поделился певец.

Тишман отметил, что не привык себе в чем-то отказывать, поскольку он тоже любит вкусную, неполезную еду и алкоголь в умеренных количествах. Также он не соблюдает никаких диет, однако старается не переедать.

Но с одной оговоркой: если накануне вечером позволил себе лишнего, знаю, что потом надо себя попридержать, — добавил артист.

Кроме того, Тишман ходит в спортзал и много гуляет пешком.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, что Марк Тишман в свои 45 лет сохраняет моложавый вид благодаря мускульному типу взросления лица. По ее словам, это генетическая особенность, с которой артисту повезло.