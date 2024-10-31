Гуф попытался сбежать из рехаба

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) попросил срочно забрать его из рехаба и пытался сбежать. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, музыкант постоянно нажимал на кнопку тревоги и попытался сбежать.

«Это был припадок на фоне синдрома отмены. Врачи его успокоили, привели в чувство и накормили», - рассказал он, отметив, что оперативников в клинику вызывать не стали.

Напомним, что утром 23 октября Долматова доставили в полицию в подмосковной Апрелевке после драки у бани, в которой он отдыхал со знакомыми. По одной из версий, музыкант отказался оплачивать счет, а когда его начали снимать — ударил мужчину и якобы отобрал у него телефон.

В результате правоохранители возбудили уголовное дело о грабеже. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сейчас Гуф находится в реабилитационном центре, где хочет прийти в себя.