Шаляпин ответил на грубое оскорбление Дробыша

Певец Прохор Шаляпин выразил мнение, что назвавший его "бездарным идиотом" продюсер Виктор Дробыш пытается утвердиться за его счет. Слова исполнителя передает Telegram-канал "Звездач".

Шаляпин призвал Дробыша "знать свое место", поскольку, считает он, продюсер никогда не будет Чайковским и его имя не включат в учебники музыкальной литературы.

"Мне непонятно, с чего такое высокомерие. Ну, выпил ты два раза с кем-то влиятельным за столом, это не значит, что ты стал влиятельным мужиком", - заявил Шаляпин.

На VK-шоу "Макарена" Дробыш заявил, что Прохор Шаляпин загубил свою карьеру музыканта из-за своей "бестолковости". Продюсер также вспомнил, что именно он "откопал эту мумию" - Шаляпин был одним из финалистов проекта "Фабрика звезд - 6", где Дробыш выступал как музыкальный продюсер. После проекта артист заключил контракт с Дробышем, однако они прекратили сотрудничество на фоне взаимных обвинений, спустя год.

У певца, уверен продюсер, были задатки, чтобы стать известным артистом "а-ля Басковым", однако он пошел по-другому пути, скандальному. Дробыш выразил мнение, что сейчас Прохор Шаляпин не имеет никакого отношения к музыке.

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Шаляпин не раз становился героем светской хроники из-за своих романов с женщинами старше себя. Больше года певец состоял в браке с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, их разница в возрасте составляла 28 лет.