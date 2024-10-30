Журналистку Ксению Собчак назвали капустой из-за костюма с розами. Снимками она поделилась в Telegram-канале. На снимке она позировала в жакете и брюках с розами. "Расцветаю розами Comme des Garcons. Вообще, разбирать собственные же архивы с командой профессионалов — огромное удовольствие!" — написала Собчак. Однако поклонники не оценили костюм журналистки. "Похожа на капусту", "Странный образ", "Лошади всегда прекрасные", — отметили они. До этого Ксения Собчак выложила видео, где была запечатлена в черно-желтой клетчатой рубашке Vaquera, которую сочетала с кожаными кюлотами Loewe. Журналистка добавила к образу очки для зрения, сумку Hermès и кольца. Завершением наряда стали меховые клоги Acne Studios. Интернет-пользователи принялись обсуждать необычную обувь. Пока одни восхищались, другие критиковали. А на днях Ксению Собчак раскритиковали за образ с сумкой стоимостью почти 500 тысяч рублей.